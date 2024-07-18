9 اتفاقيات لمشاريع تنموية بالطائف

وقّع أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله الزايدي، 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع قطاعات وشركات مختلفة؛ لتنفيذ مشاريع تطويرية، وسياحية، ومجتمعية، بالمحافظة.
وجاء ذلك بحضور محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، حيث شملت الاتفاقيات: شراكة مجتمعية بين الأمانة والغرفة التجارية بالطائف لتنفيذ ديوانية كبار السن داخل إحدى حدائق الأحياء على مساحة 250 م2.
كما تضمّنت الاتفاقيات اتفاقية شراكة مجتمعية بين الأمانة وجمعية العون الخيرية لتنفيذ حاضنات بلدية، بتنفيذ 60 حاضنة للأسر المنتجة والباعة الجائلين، ومذكرة تفاهم لإنشاء منتجع عالمي بحديقة الملك فيصل، ومذكرة تفاهم لإنشاء مجمع تجاري وترفيهي وسكني.
وشملت أيضاً توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع تعليمي دولي، ومذكرة تفاهم لإنشاء منتجع سياحي بيئي في منطقة الشفا السياحية، وإقامة مشروع منطقة لوجستية في عشيرة بالطائف لتكون منطقة مركزية متكاملة لتخزين وتوزيع وشحن البضائع، تضم مناطق تخزين، ومناطق إدارية، ومباني خدمية للموظفين والعمال. وفق “أخبار 24”.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة وجمعية الطائف السياحية التعاونية، لإنشاء منتجع سياحي استشفائي في حديقة وادي محرم بالهدا، ومذكرة تفاهم لإنشاء مجمع تجاري فندقي ومناطق ترفيهية، ومذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع نقل السيارات بين المدن وتجميع وحجز المعدات الثقيلة المخالفة.
ويأتي ذلك من أجل تحسين المشهد الحضري بالمحافظة، إضافة إلى استثمار خدمة نقل المركبات بين المدن وتعزيز الخدمات الموجودة بالمدينة، ورفع سبل تحقيق متطلبات جودة الحياة، للإسهام في تحقيق متطلبات تنمية الاستثمار بالطائف، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعمل على إيجاد مناخ استثماري جاذب يتناسب مع جمالية المدينة وطبيعتها الخلابة.