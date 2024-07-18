قفزة جديدة للنفط بـ 2%

سجلت أسعار النفط قفزة جديدة بنحو 2% عند التسوية، في ظل هبوط أسبوعي أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار أو 1.6 % إلى 85.08 دولار للبرميل عند التسوية، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.09 دولار أو 2.6% إلى 82.85 دولار للبرميل.
وكان خام برنت قد سجل الثلاثاء أدنى مستوياته عند التسوية منذ 14 يونيو، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ 21 يونيو.
في السياق نفسه، أظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن الاقتصاد الصيني نما 4.7 % في الربع الثاني في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023، ما حد من مكاسب النفط. وفق “أخبار 24”.