“غلفها بزيادة”.. مبادرة لمنع العبث بالطعام أثناء توصيله

أطلقت أمانة منطقة الرياض، مبادرة “غلفها بزيادة”؛ لتأكيد وصول الأغذية والمشروبات بطرق أكثر أمانًا وبشكل محكم، قبل تسليمها.
وتأتي المبادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من متابعة الامتثال بوضع خطط المراقبة؛ إذ وضعت أمانة المنطقة مهلة تصحيحية 3 أشهر تنتهي في 20 أكتوبر 2024، قبل البدء بتطبيق شامل لمراقبة المعايير المطورة، ومدى التزام القطاعات بتطبيقها وبدء استقبال الملاحظات من المستهلكين بعد انتهاء المهلة.
وأوضحت أمانة المنطقة أن المبادرة تستهدف تغليف الأغذية والمشروبات وفق معايير تركز على منع العبث، وتسهل رصده أثناء تسليمها للمستهلك؛ وذلك بهدف الحفاظ على سلامة وصحة سكان وزوار منطقة الرياض وحماية المستهلك، والحد من العبث بالطلبات، وتمكين سهولة رصده، مشددة على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بإحكام غلق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها إلى مندوبي التوصيل.وفق “أخبار 24”.
وجاءت المبادرة بعد ما تم رصده من بلاغات سكان الرياض، ودراسة عدد من التجارب الإقليمية والعالمية، والاطلاع على الدراسات العلمية في مجال السلامة العامة، التي تستهدف المحافظة على سلامة الغذاء، ورفع مستوى تقديم الخدمات، ومعرفة نقاط الضعف، وأساليب التعامل معها، وتطبيق اشتراطات الجهات ذات العلاقة في توصيل الطعام، والتأكد من سلامته منذ تجهيزه إلى أن يصل إلى المستهلك.