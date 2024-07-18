برنامج للطب الرياضي بـ”التخصصات الصحية”

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برنامج “الطب الرياضي”، بصفته الأول من نوعه ضمن برامج البورد السعودي في تجمع الرياض الصحي الثاني، بالشراكة مع وزارتي “الصحة”، و”الرياضة”.
ويهدف الاعتماد المؤسسي والبرامجي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى تهيئة الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية في المراكز التدريبية لأغراض التدريب، وتوفير بيئة تعليمية مميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، وتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.
ويمتد مسار البرنامج، وهو اختصاص دقيق فرعي، لمدة عام تدريبي واحد، ويركز على الوقاية والتشخيص والعلاج، إضافة إلى إعادة التأهيل للإصابات والأمراض المتعلقة بالرياضة والنشاط البدني.وفق “أخبار 24”.
ويشترط البرنامج على المتقدم الحصول على شهادة البورد السعودي في أحد التخصصات الرئيسية التالية: طب الأسرة، أو طب الطوارئ، أو الطب الطبيعي، وإعادة التأهيل، أو ما يعادلها وفق الشروط المنصوص عليها في منهج البرنامج المعد من قبل المركز التدريبي.