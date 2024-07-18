ملك البحرين: علاقتنا بالسعودية متجذرة وراسخة

أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزازه بما يربط بلاده بالمملكة من علاقات تاريخية متجذرة وراسخة، وما وصل إليه التعاون الوطيد والتنسيق المتبادل من مستوى رفيع على جميع المسارات بما يحقق مصالحهما وتطلعات شعبيهما الشقيقين.
وأعرب ملك البحرين، خلال استقبال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في قصر الصافرية، عن تقديره واعتزازه بالمساعي الخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في توثيق الأواصر التاريخية بين المملكتين الشقيقتين.
وأشاد بالدور المهم لمجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين ومجلس الشورى في المملكة، في تعزيز وشائج القربى والأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين ودعم مسيرة النهضة التنموية في البلدين، مباركاً توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب البحريني والشورى السعودي، بما يسهم في توسيع وتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات والتجارب على المستوى التشريعي والبرلماني وتنسيق المواقف في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
وحرص ملك البحرين على إرسال تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياته بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من الرخاء والتطور.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، نقل “آل الشيخ” تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياتهما لمملكة البحرين حكومة وشعباً، مزيداً من التقدم والازدهار، معربًا عن خالص شكره وتقديره لملك البحرين لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وثمن حرص جلالته واهتمامه الدائم بترسيخ الروابط الأخوية والصلات المتينة بين البلدين الشقيقين.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات الحربي، والدكتور عبدالله بن سعد الوقداني، والدكتور فارس بن عبدالله العصيمي، والقائم بأعمال سفارة المملكة في مملكة البحرين الدكتور أحمد الدلبحي.