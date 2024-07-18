“الأرصاد”: لا صحة لقدوم موجة لطيفة على جدة

نفى المركز الوطني للأرصاد ما جرى تداوله عن قدوم “موجة لطيفة”، على جدة تستمر لشهرين وانتهاء صيف المحافظة.
وأكد المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني أن المعلومات المتداولة غير صحيحة، مشيراً إلى أن فصل الصيف ينتهي أرصادياً في 30 أغسطس، وستظل درجات الحرارة في معدلاتها الصيفية، وقد ترتفع مع موجات الحر.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع تقريره عن حالة الطقس بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق نجران، جازان، وعسير، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، وأجزاءٍ من منطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة، كذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان.وفق “أخبار 24”.