تراجُع النفط والذهب بسبب الدولار وأسعار الفائدة

تراجعت أسعار النفط اليوم (الجمعة) في طريقها لتكبد خسائر أسبوعية إذ أثرت مؤشرات اقتصادية متباينة على معنويات المستثمرين ودعمت الدولار.
وانخفض سعر خام برنت 51 سنتا أو 0.6% إلى 84.50 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا أو 0.9% إلى 82.10 دولار للبرميل.
وارتفع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي بعد بيانات أقوى من المتوقع عن سوق العمل وأخرى عن التصنيع في الولايات المتحدة، إذ يضعف ارتفاع الدولار الطلب على النفط المقوم بالعملة الأمريكية من قبل المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
في سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي؛ إذ أدت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر إلى زيادة الإقبال على المعدن.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2424.34 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفع 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2483.60 دولار يوم (الأربعاء)، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2426.10 دولار. وفق “أخبار 24”.
كما زاد الضغط على الذهب مع ارتفاع الدولار 0.1 % اليوم، وصعدت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 29.54 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 962.65 دولار وخسر البلاديوم 0.4% إلى 926.50 دولار.