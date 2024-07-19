وزير الطاقة يوجه بسرعة التحقيق بانقطاع كهرباء شرورة

تابع مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، جميع التوجيهات المتعلقة بانقطاع الخدمة عن محافظة شرورة، والتي وجهتها الهيئة للشركة السعودية للكهرباء.
واطلع المجلس، خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم، على الإجراءات المتخذة حيال تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، موجهًا بسرعة رفع نتائج التحقيق.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعاً طارئاً، للوقوف على الواقعة وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، ووجّه بإجراء تحقيق فوري حول انقطاع الخدمة في محافظة شرورة، مع محاسبة المتسببين فيها وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.
كما وجه المجلس الشركة السعودية للكهرباء، بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة، لتقديم الاعتذار لهم، ولإشعارهم بمقدار التعويضات التي خُصصت لهم. وفق “أخبار 24”.
وأوصت الهيئة بتحديد الأسباب الجذرية التي أدت لهذا الانقطاع، بما في ذلك الانقطاعات المماثلة السابقة في المحافظة، مع تنفيذ إجراءاتٍ عاجلةٍ لإعادة الخدمة الكهربائية إلى جميع المستهلكين، والتأكد من عدم تكرار الانقطاع.