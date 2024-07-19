بيليتش يقف على المستويات اللياقية للاعبي الفتح

عمد”سلافن بيليتش” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى تحديد المستوى اللياقي لدى اللاعبين خلال المُعسكر الإعدادي للفريق بدولة سلوفينيا.
واكتفى الجهاز الفني بفترة تدريب واحدة ، حيث أقام عدد من التمارين اللياقية التي بدأت بالإحماء ثم تمارين الجهد للتعرف على نقاط القوة لكل لاعب وتعزيز الجوانب السلبية.
وخلال ثلاثة أيام ركزّت تدريبات الجهاز الفني على الجوانب اللياقية للجميع اللاعبين وذلك ضمن المُعسكر المُقام في مدينة روغاشكا سلاتينا التي تتمتع بالأجواء والمنتجعات الصحية تعزيزًا لقوة وجاهزية اللاعبين للموسم القادم. وفق “أخبار 24”.
من جانبه يواصل الثنائي المغربي مراد باتنا وعلي المسعود برنامجهما التأهيلي تحت أشراف الجهاز الطبي .