الهلال يهزم فينر نويشتات النمساوي بسداسية وديًا

حقق فريق الهلال فوزاً على نظيره فينر نويشتات النمساوي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 6-0، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، خلال معسكر الفريق بالنمسا.
وسجل أهداف الهلال كل من: “ميتروفيت، خليفة الدوسري، عبدالله الحمدان، سالم الدوسري، ومحمد القحطاني (هدفين)”.
وجاءت المباراة ضمن معسكر الفريق المقام حالياً في النمسا؛ استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
ويلعب الهلال أمام الأهلي في الثالث عشر من أغسطس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على أن تُقام المباراة النهائية في السابع عشر من الشهر ذاته. وفق “سبورت 24”.