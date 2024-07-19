نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الهلال يهزم فينر نويشتات النمساوي بسداسية وديًا
20/07/2024   12:39 ص

الهلال يهزم فينر نويشتات النمساوي بسداسية وديًا

+ = -
71

حقق فريق الهلال فوزاً على نظيره فينر نويشتات النمساوي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 6-0، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، خلال معسكر الفريق بالنمسا.

وسجل أهداف الهلال كل من: “ميتروفيت، خليفة الدوسري، عبدالله الحمدان، سالم الدوسري، ومحمد القحطاني (هدفين)”.

وجاءت المباراة ضمن معسكر الفريق المقام حالياً في النمسا؛ استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ويلعب الهلال أمام الأهلي في الثالث عشر من أغسطس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على أن تُقام المباراة النهائية في السابع عشر من الشهر ذاته. وفق “سبورت 24”.

الهلال يهزم فينر نويشتات النمساوي بسداسية وديًا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885307505.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com