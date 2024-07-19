الاتحاد يدشن طاقمه الأساسي للموسم الجديد

أزاح نادي الاتحاد، اليوم الجمعة، الستار عن طاقمه الجديد لموسم 2024-2026، من تصميم إحدى الشركات الرياضية العالمية.
وحرص الاتحاد على تقديم طاقمه الجديد بشكل مميز بمشاركة أبرز نجومه اللاعبين واللاعبات الذين عاشوا تجربة ممتعة في جلسات التصوير التي تمت وسط جدة التاريخية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد دمينجوس أوليفيرا، أن فترة التحضير لتقديم الطاقم الجديد شهدت العديد من جلسات العمل مع الشركة المسؤولة عن التصميم من أجل ضمان الوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه في الطاقم الجديد. وفق “سبورت 24”.
وأشار الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه لأول مرة سوف يتم تقديم الطاقم الأساسي بثلاث فئات، هي: الطاقم الأساسي الرسمي المطابق لما سوف يرتديه اللاعبون، وفئة الملعب، وفئة الجماهير؛ لتعزيز شمولية المنتج.