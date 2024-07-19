مختصون يقيّمون حالة أشجار اللبخ العملاقة بعسير

زار فريق من المختصين وادي أثرب وخشم عنقار بمحافظة الفرشة في منطقة عسير؛ لبحث آليات الحفاظ على أشجار “اللبخ العملاق”، وهي من الأشجار المعمرة والنادرة على مستوى المملكة.
وعمل الفريق خلال الزيارة على تقييم الحالة الراهنة لأشجار اللبخ العملاقة، ودراسة صحتها وتحديد العوامل الطبيعية أو البشرية المؤثرة على تدهورها، مع البحث عن حلول للحفاظ عليها من خلال آليات مناسبة لاستزراع المزيد منها.
وتضمّن الفريق المشارك في هذه المهمة: مختصين من من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وجامعة الملك خالد، وهيئة تطوير منطقة عسير، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، وفريقاً من نشطاء البيئة. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن أشجار اللبخ العملاق تنتمي لفصيلة الأشجار اللبخية (sapotaceae)، وهي من الأشجار النادرة والمهددة بالانقراض، كما تتميز بأنها من أكثر الأشجار ارتفاعاً في المملكة، وقد يصل طولها إلى 50 م ومحيطها إلى 9 م ورحيق أزهارها مناسب للنحل.