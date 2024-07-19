نجوم الأخضر السابقون يشيدون بالبطولة الإقليمية

أشاد عدد من نجوم المنتخب الوطني السابقين بفكرة إقامة بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا والتي انطلقت بمحافظة الطائف وتستمر حتى 30 يوليو الجاري وينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأكد الكابتن ماجد عبدالله أن البطولة تعد نواة للمنتخبات الوطنية في المستقبل، معربًا عن ثقته في أن تحقق البطولة نتائجها وتنعكس إيجابًا في السنوات القادمة، موجهًا الشكر للاتحاد السعودي لكرة القدم على هذا الحراك الفني الذي أثمر عن مشاركة 14 منتخبًا إقليميًا يمثلهم لاعبون تحت 13 عامًا من مختلف مناطق المملكة.
واعتبر الكابتن يحيى عامر أن البطولة ستشعل الطائف بالإبداع لمواهب قادمة لكرة القدم السعودية تحت رعاية الاتحاد السعودي لكرة القدم.
من جانبه قال الكابتن محمد سويد إن الاتحاد السعودي لكرة القدم ينفذ عددًا من المبادرات لمستقبل الكرة السعودية، لافتًا النظر إلى أن بطولة المنتخبات الإقليمية تشهد مشاركة 385 لاعبًا يفجرون طاقاتهم تحت أنظار الخبراء لصناعة المستقبل للعصر القادم للكرة السعودية.
وأشاد الكابتن الحسن اليامي بالبطولة التي اعتبر أنه سيكون لها دور كبير في إبراز المواهب الناشئة على مستوى المملكة، مضيفًا: “سنشاهد لاعبين قادمين للساحة بقوة، حيث شاهدت الكثير من اللاعبين الموهوبين في المراكز الإقليمية وأتمنى من الكشافين متابعة البطولة والاستمتاع بالمواهب”.
ووجه الكابتن إبراهيم السويد الشكر لكل القائمين على بطولة المنتخبات الإقليمية بداية من رئيس الاتحاد السعودي وكل العاملين على نجاح البطولة، مشيرًا إلى أن ثمار هذه البطولة هم اللاعبون نواة المستقبل القادم.
وأضاف السويد أن مثل هذه البطولات تعد فرصة كبيرة لهم لاكتشاف قدراتهم وإمكاناتهم الفنية والبدنية والتنافسية.
من جانبه وجه الكابتن مرزوق العتيبي رسالة إلى اللاعبين المشاركين في البطولة جاء فيها: “نحن اليوم في تطور ونهضة كبيرة عالمية للكرة السعودية وكل الشكر لولاة أمرنا ودعمهم وأيضًا نشكر المسؤولين في الاتحاد السعودي على هذه البادرة الأولى من نوعها لهذه البطولة.. أنتم مستقبل هذا البلد العظيم”.
وأضاف: “تواجدكم في هذه البطولة فرصة كبيرة لكم للإبداع وإبراز مواهبكم لكل المتابعين للبطولة وثقتنا فيكم كبيرة نتمنى منكم الحرص والتركيز وتنفيذ المهام المعطاة لكم من مدربيكم داخل الملعب، ومن الأجهزة الإدارية خارج الملعب ومن الأجهزة الطبية باتباع التعليمات لأن كل ذلك لمصلحتكم للظهور بأفضل أداء للجميع”.
وطالب لاعب المنتخب الوطني السابق ناصر المنصور اللاعبين في البطولة بالجد والاجتهاد في التمارين والانضباط داخل الملعب: “إلى نجوم مستقبل الكرة السعودية المتواجدين في بطولة المنتخبات الإقليمية في الطائف، أنتم مستقبل الكرة السعودية عليكم بالجد والاجتهاد في التمارين والانضباط داخل الملعب حتى تصبحوا نجوم الكرة السعودية مستقبلًا”.
يذكر أن البطولة تهدف إلى اكتشاف المواهب الكروية، والوقوف على جاهزية اللاعبين استعدادًا لتأهيلهم ومشاركتهم في البطولات الودية لمنتخبات الفئات السنية، من أجل صناعة جيل قادم في كرة القدم السعودية. وفق “سبورت 24”.
وتأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أحد أهداف إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية والمتمثل في مسار اكتشاف المواهب وصقل مهاراتهم وذلك من خلال تطوير الفئات السنية بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات الممارسة للاعبين والاحتكاك فيما بينهم، كما يهدف إلى تكثيف الجهود في سبيل اكتشاف المواهب في سن مبكرة والعمل مستقبلًا على متابعتها وتطويرها.