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رياضة > إلغاء ودية التعاون وبيستريكا بسبب الأمطار
20/07/2024   9:03 م

إلغاء ودية التعاون وبيستريكا بسبب الأمطار

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أعلن نادي التعاون إلغاء مباراة الفريق الودية أمام بيستريكا السلوفيني؛ بسبب الأحوال الجوية الماطرة.

وكان من المقرر أن يواجه فريق التعاون نظيره بيستريكا السلوفيني، اليوم السبت في أولى مبارياتنا التحضيرية في معسكر الفريق في سلوفينيا.

ويتواجد التعاون في سلوفينيا التي تحتضن معسكر الفريق الخارجي استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وفي وقت سابق، أعلن التعاون عن التعاقد مع اللاعب سلطان الفرحان لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي الاتحاد، قبل التوقيع مع اللاعب فهد الجميعة لمدة موسمين. وفق “سبورت 24”.

إلغاء ودية التعاون وبيستريكا بسبب الأمطار

رياضة
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