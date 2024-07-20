إعلان نتائج تقييم “الحوكمة” للأندية الرياضية

أعلنت وزارة الرياضة، عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربعين الثالث والرابع من الموسم الرياضي (2023-2024)، للأندية الخاصة والأندية العامة التي تم تقسيمها إلى 5 فئات (أ، ب، ج، د، هـ).
وحصل نادي الهلال خلال تقييم وزارة الرياضة في الربع الثالث على العلامة الكاملة في المؤشرات المحققة في تقييم الحوكمة، بتحقيق 15 مؤشرًا من أصل 15، بينما حققت أندية القادسية والنصر والأهلي والاتحاد، 14 مؤشرًا من أصل 14، بينما حقق الدرعية 12 مؤشرًا من أصل 13.
وأوضحت وزارة الرياضة، أن الهلال كان من أندية (فئة أ) في الاستحقاق، والقادسية والنصر والأهلي (فئة ب)، والاتحاد (فئة ج)، للدعم الكامل، فيما تم تخفيض قيمة الدعم لناديي النصر والاتحاد؛ بسبب عدم الانتقال لفئة أعلى من الموسم الماضي إلى الحالي، فيما استحق الدرعية (فئة ج) دعمًا جزئيًا. وفق “سبورت 24”.
ووفقاً لنتائج الربع الرابع، أكدت وزارة الرياضة استحقاق الهلال لدعم جزئي بعد تحقيق 26 مؤشرًا من أصل 30، وكذلك الدعم الجزئي للنصر (25 مؤشرًا من أصل 27) والأهلي (26 مؤشرًا من أصل 27)، والدرعية (20 مؤشرًا من أصل 25)، فيما استحق القادسية دعمًا كاملًا لتحقيق 27 مؤشرًا من أصل 27، وكذلك الاتحاد (25 مؤشرًا من أصل 25).
واستحق ناديا الشباب والاتفاق، الدعم الكامل عن الربعين الثالث والرابع من الموسم الرياضي 2023-2024، فيما تم تقسيم الأندية العامة إلى 5 فئات (أ، ب، ج، د، هـ).