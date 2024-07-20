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رياضة > بنزيما يعود للملاعب بعد 91 يوماً
20/07/2024   9:02 م

بنزيما يعود للملاعب بعد 91 يوماً

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أعلن نادي الاتحاد، تشكيل فريقه، لمواجهة نظيره إلتشي الإسباني، في المباراة الودية، اليوم السبت؛ استعداداً للموسم الجديد.

ويدخل المدرب الجديد للاتحاد بلان، مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمد المحاسنة في حراسة المرمى، وأمامه سعد آل موسى، ولويس فليبي، وفواز الصقور، وحسن كادش، وفابينهو، وعوض الناشري، وفيصل الغامدي، وأحمد الغامدي، وجوتا، وكريم بزيما.

وشهد تشكيل الاتحاد عودة كريم بنزيما بعد 91 يوماً من الغياب، حيث كانت آخر مباراة شارك فيها بالدوري السعودي الموسم الماضي، أمام الحزم في 20 أبريل الماضي، وحسمها العميد حينها بنتيجة (3-2).

ويخوض الاتحاد معسكرًا تدريبيًا في إسبانيا؛ استعدادًا للموسم الجديد، حيث يسعى العميد لمصالحة جماهيره بعد موسم مخيب للآمال.

واكتفى الاتحاد الموسم الماضي بالمركز الرابع في دوري روشن، وودع دوري أبطال آسيا وكأس الملك.

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وفق “سبورت 24”.

بنزيما يعود للملاعب بعد 91 يوماً

رياضة
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