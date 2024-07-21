60 مليون يورو تفصل إيدرسون عن الاتحاد

دخل نادي الاتحاد في مفاوضات جادة مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات الحارس البرازيلي إيدرسون في الموسم الكروي الجديد.
وقال “فابريزو رومانو” الصحفي الموثوق به في أخبار سوق الانتقالات عبر منصة “إكس” إن النصر انسحب من صفقة إيدسرون بعد ضم بينتو في الوقت الذي دخل فيه حارس السيتي دائرة اهتمامات الاتحاد.
وأضاف:” السيتي سيوافق على رحيل إيدرسون إلى الاتحاد للحصول على مقابل مالي ما بين 50 أو 60 مليون يورو”.
ويرغب الاتحاد في تعويض رحيل حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي والذي أعلن النادي رحيله في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وعلى صعيد آخر يواصل الاتحاد مبارياته الودية التحضيرية بمعسكر إسبانيا استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث يواجه إشبيلية في السادس والعشرين من يوليو الجاري. وفق “أخبار 24”.