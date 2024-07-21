راكيتيتش ينضم إلى هايدوك سبليت

أعلن نادي هايدوك سبليت الكرواتي انضمام إيفان راكيتيتش له لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.
وهذه التجربة ستكون الأولى للاعب الوسط المخضرم في كرواتيا بعدما بدأ مسيرته في بازل السويسري.
وكان الشباب قد أعلن صباح اليوم الأحد إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بينه وبين راكيتيتش بعد الانتقال إليه في يناير الماضي.
وساهم راكيتيتش في هدفين خلال 8 مباريات بقميص “الليوث” في الموسم الماضي.
وكان راكيتيتش (36 عاما) ضمن تشكيلة كرواتيا التي بلغت نهائي كأس العالم 2018 الذي انتهى 4-2 لصالح فرنسا. وفق “أخبار 24”.