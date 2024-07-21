هيئة العقار: توثيق العقود يحدّ من النزاعات العقارية

أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية الالتزام بتوثيق العقود العقارية في جميع التعاملات المتعلقة بالقطاع العقاري، للإسهام بصورة فعّالة في حفظ حقوق جميع المتعاملين.
وأوضحت الهيئة أن توثيق العقود العقارية يسهم أيضاً في الحد من النزاعات العقارية، والرفع من جودة التعاملات، حيث تتيح خدمة التوثيق العقاري للأفراد والمنشآت من خلال منصاتها الرقمية المعتمدة.
ولفتت إلى أنها تسعى لتنظيم التعاملات في السوق العقاري، وحماية المستفيدين ورفع الثقة في السوق، وتحفيز النشاط العقاري، ورفع الوعي العقاري لدى المتعاملين العقاريين، والتعريف بالخدمات والأنظمة والتشريعات العقارية من خلال مبادراتها العقارية وتنظيمها للملتقيات العقارية، ومشاركتها في المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار تهدف من خلال جهودها المستمرة إلى تنظيم الأنشطة العقارية كافة، من خلال تقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، تسهم في رفع جودة التعاملات العقارية، وخدمة المتعاملين في القطاع بما ينسجم مع تطلعات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومستهدفات رؤية المملكة 2030.