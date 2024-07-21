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جديد المحليات > 8.4 مليون مركبة عبرت طرق المملكة الأسبوع الماضي
21/07/2024   11:57 م

8.4 مليون مركبة عبرت طرق المملكة الأسبوع الماضي

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كشفت الهيئة العامة للطرق، عن عبور أكثر من 8 ملايين مركبة على شبكة الطرق في المملكة خلال الأسبوع الماضي، تحديداً خلال الفترة من 13- 19 يوليو 2024.

وأوضحت الهيئة أن منطقة مكة المكرمة تصدّرت المناطق الأكثر عبوراً للمركبات بأكثر من 3.2 مليون مركبة، تلتها المنطقة الشرقية بأكثر من 1.2 مليون مركبة، ثم منطقة الرياض بأكثر من 1.1 مليون مركبة.

وتضمّنت قائمة المناطق الأكثر عبوراً للمركبات أيضاً منطقة المدينة المنورة بأكثر من 904 آلاف مركبة، تلتها منطقة القصيم بأكثر من 432 ألف مركبة، ثم منطقة تبوك بأكثر من 258 ألف مركبة.

فيما عبرت أكثر من 243 ألف مركبة طرق منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي، تلتها منطقة حائل بأكثر من 238 ألف مركبة، ثم منطقة الباحة بأكثر من 175 ألف مركبة، ومنطقة الجوف بأكثر من 173 ألف مركبة، ومنطقة نجران بأكثر من 161 ألف مركبة، ومنطقة الحدود الشمالية بأكثر من 120 ألف مركبة، ومنطقة جازان بأكثر من 96 ألف مركبة.

عبور أكثر من 8 مليون مركبة على شبكة الطرق

وفق “أخبار 24”.

8.4 مليون مركبة عبرت طرق المملكة الأسبوع الماضي

جديد المحليات
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