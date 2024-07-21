تشكيل لجنة للاستثمار الرياضي والتخصيص

يعتزم اتحاد الغرف السعودية تشكيل لجنة وطنية خاصة بالاستثمار الرياضي والتخصيص، تُعنى بالمستثمرين في قطاع الاستثمار والتخصيص.
وطالب اتحاد مجلس الغرف السعودية في خطاب حديث رجال الأعمال المهتمين بالانضمام لعضوية اللجنة حسب لائحة اللجان الوطنية بالتسجيل للترشيح على عضوية اللجنة.
يُذكر أن اللجان الوطنية باتحاد مجلس الغرف السعودية تعمل على تنمية وتطوير القطاع الذي تمثله، وبحث العقبات والمعوقات العامة التي تعترضه، واقتراح الوسائل المناسبة للتغلب عليها بما يحقق مصلحة القطاع وينسجم في الوقت نفسه مع المصلحة العامة.
وتقوم كل لجنة في الاتحاد ببداية تشكيلها؛ بصياغة إستراتيجية عملها خلال دورتها تتضمن إيضاحاً للرؤى الإستراتيجية للجنة ورسالتها، وتقوم بتحديد برنامج عملها بما يتناسب مع الدور والمهام العامة للجان الوطنية. وفق “أخبار 24”.
وتهدف اللجان الوطنية لرعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال الوطني، وإبراز دور القطاع إعلامياً والتعريف به وبأهميته، وتحقيق مزيد من الترابط والتعاون بين منشآت القطاع الواحد، ومساندة ودعم المنشآت الوطنية لاكتساب حصص أكبر من الأسواق المحلية والعالمية، وتعميق الروابط بين ممثلي المنشآت العاملة في كل قطاع وتوفير الاتصال السهل بينهم.
كما تهدف اللجان لتعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية واللجان القطاعية المناظرة لخدمة اقتصاديات المناطق والمحافظات، وتعزيز استدامة الشركات والمؤسسات الوطنية، وتمثيل قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية وذات العلاقة على المستوى الوطني والدولي، وتوفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاعات المختلفة ومتابعة تحديث وإثراء هذه المعلومات.