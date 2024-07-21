الزكاة للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة

دعت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يونيو الماضي.
كما دعت المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن الربع الثاني من 2024م، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 يوليو الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر موقعها الإلكتروني أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها. وفق “أخبار 24”.
ودعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X أو من خلال البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.