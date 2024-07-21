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جديد المحليات > صقور السعودية تُحلِّق في سماء العالمية
21/07/2024   11:56 م

صقور السعودية تُحلِّق في سماء العالمية

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قدمت القوات الجوية وفريق الصقور السعودية، تشكيلات وعروضاً جوية مبهرة في المعرض الجوي الملكي العالمي “RIAT 2024” في المملكة المتحدة، والذي يُعد أكبر معرض جوي عسكري في العالم.

وأُقيم المعرض في الفترة من 19 إلى 21 يوليو في قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، حيث شارك الجانب السعودي بطائراته المتطورة من طراز Hawk65 وA330 MRTT وF-15SA.

وتأتي المشاركة في إطار تعزيز التعاون الدولي وإبراز الكفاءة والجاهزية العالية للقوات الجوية السعودية، ما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة على الساحة العالمية.

يُشار إلى أن المعرض أُقيم في الفترة من 19 إلى 21 يوليو في قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، كما تميز بمشاركة القوات الجوية في عروض جوية وأرضية.

أكبر معرض جوي عسكري في العالم

أكبر معرض جوي عسكري في العالم

أكبر معرض جوي عسكري في العالم

أكبر معرض جوي عسكري في العالم

وفق “أخبار 24”.

صقور السعودية تُحلِّق في سماء العالمية

جديد المحليات
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