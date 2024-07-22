آخر فوج من الحجيج يودعون المدينة وسط حفاوة كبيرة

غادر مساء أمس (الأحد) 320 حاجاً إندونيسياً، يمثلون آخر فوج من ضيوف الرحمن، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة متوجهين إلى كرتجاتي الإندونيسية، بعد أن منّ الله عليهم بإتمام مناسك الحج والزيارة بيسر وراحة واطمئنان.
وأقامت الخطوط السعودية مراسم توديع للحجاج الإندونيسيين، الذين غادروا على متن رحلتها رقم (SV5712)، لتختتم الشركة عملياتها التشغيلية لموسم حج عام 1445هـ، والتي امتدت في مرحلتي القدوم والمغادرة 74 يوماً.
وقد سخرت المملكة أعلى الإمكانات والوسائل لتقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن، وكل ما يحقق راحتهم وسلامتهم خلال موسم الحج 1445هـ، وتمكينهم من أداء مناسكهم وإتمامها براحة وطمأنينة. وفق “أخبار 24”.
إلى ذلك بدأت التحضيرات المبكرة لموسم الحج القادم باجتماع عُقد قبل أسبوعين برئاسة نائب أمير منطقة مكة المُكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، حيث استعرضت اللجنة سُبل تعزيز الإيجابيات التي تحققت في حج هذا العام، والتطوير المستمر لمنظومة الحج بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات الأفضل لهم خلال حج العام المقبل.