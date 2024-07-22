مطارا الرياض والقريات أفضل المطارات الدولية والداخلية

حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المُسافرين فيها على 15 مليون مُسافر سنوياً، بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ثانياً بنسبة التزام وصلت إلى 64%، بينما حقق مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار أبها الدولي، ومطار الأحساء الدولي ومطار القريات؛ مراكز متقدمة في التقرير، حيث تم تقسيم المطارات إلى خمس فئات.
وصدر تقرير الهيئة العامة للطيران المدني الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر يونيو 2024م، والذي يستند لـ11 معياراً أساسياً لقياس الأداء لتطبيق التوجُّهات الاستراتيجية، التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.
وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يتراوح فيها أعداد المسافرين من 5 ملايين إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 82%.
وبالنسبة للفئة الثالثة المتعلقة بالمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من مليونين إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانياً بنسبة التزام 100%، حيث تفوق مطار أبها الدولي على مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان في نسب تحقيق المعايير.
وحصل مطار الأحساء الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة القدوم.
وحقق مطار القريات المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات إلى 11 معياراً أساسياً لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.
وفق “أخبار 24”.