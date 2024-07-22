قصاص مواطن قتل آخر دهساً

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الاثنين)، حكم القتل قصاصاً في منطقة عسير، بالمواطن سعيد بن مبارك بن سعيد آل غائب، لقتله المواطن عبدالكريم بن سفر بن عائض الشهراني، وذلك بدهسه بمركبته.
وأوضحت “الداخلية”، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وأكدت وزارة الداخلية أنها تعلن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. وفق “أخبار 24”.