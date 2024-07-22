ضم جميع مبادرات التشجير لـ”السعودية الخضراء”

كلفت اللجنة العليا لمبادرة السعودية الخضراء، لجنتي البيئة والطاقة والتغير المناخي، بحصر جميع المبادرات والبرامج والمشاريع القائمة في القطاع العام والخاص وغير الربحي، التي قد تُساهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، والعمل على ضم هذه المبادرات والبرامج والمشاريع ضمن المبادرة وفق المعايير المعتمدة.
وطلب المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -في برقية عاجلة- من منشآت القطاعين العام والخاص، تزويد البرنامج الوطني للتشجير بجميع الأعمال التشجيرية المنفذة خلال الفترة السابقة، تمهيداً لضمها لمبادرة السعودية الخضراء.
وتعمل مبادرة السعودية الخضراء منذ انطلاقها في عام 2021، على تعزيز جهود حماية البيئة وتسريع رحلة انتقال الطاقة وبرامج الاستدامة لتحقيق أهدافها الشاملة في مجال تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة أعمال التشجير واستصلاح الأراضي وحماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.
وتشرف “السعودية الخضراء” على تنفيذ خطة مستدامة وطويلة الأجل للعمل المناخي. وتسترشد المبادرة بثلاثة أهداف شاملة، هي تقليل الانبعاثات الكربونية، والتشجير واستصلاح الأراضي، وحماية المناطق البرية والبحرية. ومنذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021، تم تفعيل أكثر من 80 مبادرة مع الالتزام بمواصلة العمل وإحراز تقدم مستمر. وفق “أخبار 24”.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة العربية السعودية، من خلال الإشراف على جميع جهود المملكة وتوحيدها لمكافحة تغير المناخ تحت مظلة واحدة وفق أهداف واضحة، وتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص لتحديد ودعم فرص التعاون والابتكار، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، إضافةً لتسريع الانتقال الأخضر والاضطلاع بدور رائد عالمياً في تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، ورفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة في المملكة.