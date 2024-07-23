الباحة تتجمّل بثمار البرشومي

حولت مبادرة زراعة البرشومي (التين الشوكي) في منطقة الباحة، هذا المجال من مهنة في مزارع خاصة إلى إنشاء مدينة متخصصة وإجراء أبحاث علمية والوصول إلى منتجات غذائية وطبية وتجميلية.
وتجملت الجبال والمدرجات الزراعية والأودية والسهول في الباحة، بأشجار البرشومي (التين الشوكي) ذات الألوان الخضراء والصفراء والحمراء، جراء هطول الأمطار بشكل يومي على المنطقة.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد الزهراني، إن الوزارة خصصت مبادرة لدعم زراعة التين الشوكي بخط إنتاج ومعصرة لزيته والتي يستفيد منها جميع مزارعي المنطقة ، مشيراً إلى أنه يجري العمل لإيجاد خط متكامل لهذا المنتج لتحقيق الاستفادة الكاملة منه لجميع مزارعي التين الشوكي.
يُشار إلى أن عدداً من مزارعي منطقة الباحة نجحوا في زراعة البرشومي واستثمار البيئة كخصوبة التربة ووفرة المياه، وصولاً إلى الابتكار والإبداع في أساليب وطرق الزراعة الحديثة عبر تطويرها واستزراع أنواع وأصناف من الفواكه والأشجار الجديدة والنادرة على المنطقة.
وفق “أخبار 24”.