المملكة تدعو إلى تدابير دولية عاجلة لمكافحة المخدرات

دعا نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، إلى اتخاذ تدابير وحلول أمنية عاجلة على المستوى الدولي لمواجهة والحد من انتشار المخدرات والجرائم المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال ترؤس الداود وفد المملكة المشارك في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات 2024 نيابة عن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في إطار تكثيف التعاون بين الدول المشاركة للحد من انتشار المخدرات ومناقشة آليات التعاون للقضاء على تهريبها في المنطقة.
وأوضح نائب وزير الداخلية أن مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات من أولويات رؤية المملكة 2030، وإيمانًا منها بما تشكله المخدرات من مخاطر وتهديد لأمن المجتمع واستقراره، سخرت الإمكانات لتعزيز حصانة المجتمع تجاهها على جميع المستويات الوطنية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المملكة نفذت حملة أمنية شاملة من خلال خطط أمنية تضافرت فيها جهود جميع الجهات ذات العلاقة وتكللت بنجاحات قائمة ومستمرة في مواجهة هذه الآفة والجرائم المرتبطة بها، مشيراً إلى أهمية تعزيز إجراءات التعاون على المستويين المحلي والدولي للتصدي لنشاطات الجريمة المنظمة – بشكل عام – وجريمة إنتاج وتهريب المخدرات عبر الحدود – على وجه الخصوص.