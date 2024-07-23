الطاقة المتجددة على مائدة سعودية برازيلية

ركز اجتماع بين وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم ووزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا، على آلية تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة.
جاء الاجتماع على هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين المنعقد في العاصمة برازيليا.
وبحث الوزيران جدول أعمال الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، وتناولا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات كالبنية التحتية، والأعمال التجارية الزراعية.
كما ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، آخر التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتعزيز التعاون القائم بين المملكة والمنظمة. وفق “أخبار 24”.
في السياق نفسه، تناول الإبراهيم في لقاء مع الوزير بمكتب رئاسة الوزراء الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم في جمهورية سنغافورة الدكتور محمد مالكي بن عثمان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في القطاعات الصناعية والتعليمية والاستثمارية والمالية.