5 مشروبات تساهم في حرق الدهون

رشحت دراسات طبية عدة مشروبات سهلة التحضير لحرق الدهون المتراكمة في الجسم بالاعتماد على رفع معدلات أكسدة الدهون وزيادة الإحساس بالشبع.
وتضمنت قائمة المشروبات الشاي الأخضر لاحتوائه على مادة الكاتيكين والتي يكون لها دور كبير في عملية التمثيل الغذائي للدهون عبر زيادة أكسدة الدهون وتحسين حساسية الأنسولين، وكذلك القهوة لوجود الكافيين وأحماض الكلوروغينيك فيها والتي تساهم في زيادة معدل الأيض وتعزيز حرق الدهون.
وشملت القائمة خل التفاح لمساهمته في تقليل تخزين الدهون من خلال تحسين حساسية الأنسولين وتعزيز الشعور بالشبع، مع أهمية تناول الماء لحفاظه على ترطيب الجسم ودعم الوظائف الأيضية وتسهيل تكسير الدهون ودعم جهود إنقاص الوزن بشكل عام، بالإضافة إلى ماء الليمون لاحتوائه على فيتامين C والذي يساعد على تحويل الدهون إلى طاقة. وفق “أخبار 24”.
ويتطلب بشكل عام لإنقاص الوزن ضرورة التحكم في النظام الغذائي عبر التقليل من تناول الكربوهيدرات أو النشويات وتجنب اللحوم التي تحتوي على الشحوم، مع شرب الماء قبل الأكل بنصف ساعة، والقيام بالتمارين الرياضية كل يوم ما لا يقل عن 30 دقيقة.