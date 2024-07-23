يعكف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على زراعة 13 مليون شتلة مانجروف على سواحل المملكة، لتعزيز نمو وازدهار غابات المانجروف، وتحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وتتوزع ملايين الشتلات الجاري تنفيذها على مناطق (جازان بـ 5.5 مليون شتلة، ومكة المكرمة بـ2.4 مليون شتلة، والمدينة المنورة بمليوني شتلة، وتبوك بـ1.5 مليون شتلة، وعسير بمليون شتلة، والمنطقة الشرقية بـ500 ألف شتلة).
ويهدف المركز بالتعاون مع الشركاء إلى زراعة 100 مليون شجرة مانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي خلال الأعوام القليلة المقبلة، كما يعمل حاليًّا في إطار جهوده الحثيثة لزيادة الرقعة الخضراء، والحد من التصحر في البيئة الساحلية، على زراعة مليون شجرة مانجروف في عددٍ من المواقع.
وكان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر قد دشن قبل نحو أكثر من عام أعمال مشروعي زراعة 700 ألف شتلة مانجروف (200 ألف في جزيرة راس أبو علي بمحافظة الجبيل، و500 ألف في محافظة الوجه)، إضافة إلى التسييج والرعاية؛ لحماية الشتلات من الطحالب والأعشاب البحرية، والمواقع من الرعي والتعدي، إضافة إلى عددٍ من الأعمال الأخرى مثل: تجهيز المشتل، وجمع البذور الناضجة والسليمة وتنقيتها ثم بذرها في المشتل.
يذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوّع الأحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دوره في الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وفق “أخبار 24”.