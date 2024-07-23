شهران لانطلاق “أزمث العلا” في الواحة القديمة

انطلقت رحلة موسم لحظات العلا 2024/25 رسمياً، حاملةً معها عروضاً مبهرة وتجارب لا تُنسى. ويفتتح مهرجان “أزمث” العلا المميز جدول فعاليات الواحة القديمة ليشكل انطلاقة استثنائية تجمع بين أروع التجارب الترفيهية وسحر الطبيعة الخلابة.
تستمر احتفالات المهرجان بنسخته الرابعة من الخميس 19 إلى السبت 21 سبتمبر تزامناً مع بدء احتفالات اليوم الوطني السعودي الاثنين 23 سبتمبر، ما يمنح أبناء المملكة وضيوفها فرصة مثالية لقضاء وقت مميز والاستمتاع بالتجارب والفعاليات المميزة التي تستمر حتى شروق الشمس.
يُعد “أزمث” العلا أحد أبرز الفعاليات في تقويم لحظات العلا الحافل، حيث حصد إشادة كبيرة على الساحة الموسيقية الإقليمية واكتسب وقاعدة جماهيرية ضخمة بعد ثلاث نسخ تكللت بالنجاح.
في جميع النسخ، استضاف المهرجان مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والإقليميين والدوليين الذين قدموا عروضاً لا تنسى في أجواء العلا الطبيعية الخلابة. يمثل “أزمث” أكثر من مجرد مهرجان موسيقي، إذ يعد بمثابة تجربة ثقافية غنية تُتيح للحضور فرصة الانغماس في عالم من الإبداع والتنوع.
تنطلق النسخة الرابعة من المهرجان من قلب قاع الحاج المحاط بطبيعة العلا المذهلة، بمشاركة أكثر من 30 فناناً محلياً وإقليمياً وعالمياً رائعاً ممن شاركوا في نسخة 2023 وقدموا أروع العروض التي حققت نجاحاً مذهلاً.
تضم قائمة النجوم المشاركين في نسخة العام الجاري بعض ألمع الأسماء العالمية، من بينها المنتج الألماني ونجم الموسيقى الإلكترونية بن بومر؛ والمغني وكاتب الأغاني الإنجليزي جيمس بليك؛ والثنائي المبدع ذا بلايز. كما تم تأكيد مشاركة منسقة الأغاني المميزة كوزميكات، والنجمة غوستلي كيسيز، والنجم العالمي سيث تروكسلر، والفنان جيمي جونز، وأمين كي، فضلاً عن أبزر المواهب الصاعدة على مستوى المنطقة. وسيتم الإعلان عن المزيد من الأسماء قريباً، ومن المتوقع أن تضاهي نجوم النسخ السابقة مثل جيسون ديرولو، ذا شينسموكرز، تيني تيمباه، ذا كروكس، جورجا سميث، بيجي جو، ثيفري كوربوريشن وغيرهم الكثير.
مثل نسخه السابقة، يتميّز مهرجان “أزمث 2024” بطابعه المميز والحصري مع سعة استيعاب محدودة، ما يضمن للجمهور تجربة ساحرة ومتميزة وسط أجواء حميمية لا تُنسى.
يمكن لعشاق الموسيقى الحصول على تذاكرهم الآن، حيث أعلنت لحظات العلا عن طرح تذاكر الحجز المبكر حتى يوم الأربعاء 14 أغسطس، ابتداء من 760 ريال سعودي. ويمكن للجماهير أيضا الاستفادة من خصومات تصل إلى 30% عند شراء التذاكر عبر تطبيق العلا أو ما يصل إلى 20% عند الشراء عبر ea.com.
وفق “أخبار 24”.