دبلوم متوسط في السياحة بجدة

دشّن وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، برنامج الدبلوم المتوسط في السفر والسياحة بالتعاون مع جامعة جدة، والذي يستهدف تعزيز القدرات البشرية من خلال توفير كوادر وطنية ذات كفاءة عالية في قطاع السفر والسياحة؛ وفق أعلى المعايير المعمول بها عالميًا لتوفير تجربة تعليمية نظرية وعملية في مجالي السفر والسياحة.
ويهدف البرنامج، الذي يمتد لعامين دراسيين، إلى التعريف بالمجالات التي من شأنها توفير تجارب ناجحة في السفر والسياحة، إضافة لتزويد الطلبة بالمعرفة المتخصصة والمهارات اللازمة للعمل، وتطوير المهارات العملية والكفاءات اللازمة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي الوزارة الهادفة لتعزيز تنمية القدرات البشرية الوطنية في قطاع السياحة، الذي يعد البرنامج الثامن ضمن مبادرة التعليم السياحي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.
من ناحية أخرى، رعى وزير السياحة توقيع مذكرة تعاون مع جامعة جدة، لتعزيز مجالات التعاون المشترك بهدف تنمية القدرات البشرية السياحية في منطقة تعد الأعلى طلبًا في القوى العاملة السياحية.
وتضع المذكرة أطر ومجالات التفاهم ذات الاهتمام المشترك، وإقامة شراكات استراتيجية مستدامة في عدة مجالات تهدف إلى تعزيز التعاون في تنمية القدرات البشرية السياحية.
وتتضمن إنشاء وتطوير برامج تعليمية ودورات تدريبية متخصصة في المجال السياحي، بالإضافة لإتاحة الفرص للتدريب التعاوني في تخصصات السياحة، والتعاون في تنظيم الملتقيات وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة. وفق “أخبار 24”.
وتعمل مبادرة التعليم السياحي على تطوير برامج تعليمية نوعية مع المؤسسات التعليمية الوطنية والعالمية الرائدة؛ لتأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة.