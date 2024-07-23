33 مليار ريال “منافع تأمينية” بالربع الثاني من 2024

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن تجاوز مصروفات المنافع التأمينية، التي تشمل القطاعين العام والخاص، أكثر من 33 مليار ريال للربع الثاني لعام 2024، وذلك وفقًا للتقرير الربعي للمؤسسة.
وأوضحت المؤسسة أن مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” قد تجاوزت 344 مليون ريال عن الفترة نفسها، فيما بلغت مصروفات فرع الأخطار المهنية أكثر من 179 مليون ريال، وبلغت المعاملات المنجزة أكثر من 9.5 مليون معاملة تم إنجازها بشكل إلكتروني كامل عبر جميع المنافذ والقنوات الرقمية للمؤسسة.
وأفاد التقرير بتجاوز شهادات مقدار المنافع التي تم إصدارها خلال الفترة أكثر من 740 ألف شهادة، كما تجاوز مستخدمو خدمة الزيارة الافتراضية التي تتيح التواصل المباشر مع ممثلي خدمة العملاء عبر الاتصال المرئي خلال فترة التقرير أكثر من 175 ألف زيارة، حيث مكنت الخدمة عملاء المؤسسة الاستفادة من خدمات الفروع افتراضياً دون زيارة الفرع.
وتجاوز مستخدمو خدمة الإنسان الرقمي “أمين” 137 ألف عميل، حيث عزز “أمين” من إتاحة الخدمة على مدار الساعة، كما تجاوز عدد زوار ومستخدمي موقع المؤسسة الإلكتروني، خلال نفس الفترة أكثر من 8.8 مليون زائر.
وتناول تقرير المؤسسة الأرقام المحققة في قطاع خدمة العملاء، حيث استقبل مركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء أكثر من 197 ألف اتصال، فيما تجاوزت الاستفسارات التي وردت لحساب العناية بعملاء المؤسسة على منصة ( X ) أكثر من 148 ألف استفسار، وبلغ عدد زوار فروع المؤسسة حول المملكة قرابة 47 ألف عميل. وفق “أخبار 24”.
وأبرز التقرير الربعي جهود المؤسسة الرقابية والتوعوية الداعمة لأصحاب العمل والمنشآت والمشتركين، حيث نفذت المؤسسة أكثر من 1.6 ألف زيارة وقائية و13 ورشة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك في سبيل توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر المهنية وإصابات العمل.
واستفادت أكثر من 8 آلاف منشأة من دعم المؤسسة لأصحاب العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، فيما تخطت شهادات السلامة والصحة المهنية المصدرة خلال الربع الثاني حاجز 21 ألف شهادة.
وتسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تحسين خدماتها بهدف تحقيق رضا عملائها من المشتركين والمستفيدين وأصحاب العمل، وذلك بتوفير قنوات متعددة لخدمتهم على مدار الساعة.