الخلود يدعم صفوفه بالشمري والسفري

أنهت إدارة نادي الخلود، إجراءات التوقيع الرسمي مع اللاعب عبدالرحمن السفري، لتمثيل صفوف الفريق في دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2024-2025.
كما وقع النادي رسميا، مع الحارس محمد الشمري، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.
وكان الخلود -الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي- عزز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري بالبرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد السابق، ومحمد جحفلي مدافع الهلال السابق.
كما ضم عبد الله الرشيدي الظهير الأيمن، قادمًا من العدالة، وعبد الله هوساوي ظهير أيمن ضمك السابق، وحمدان الشمراني الظهير الأيسر، قادمًا من الاتفاق، إضافة إلى التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو دوارتي. وفق “سبورت 24”.
ويستعد الخلود للموسم الجديد بمعسكر خارجي في تركيا يستمر حتى 8 أغسطس المقبل، ويتضمن خوض عدد من المباريات التجريبية.