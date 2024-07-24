الأربعاء.. الفتح يواصل تدريباته في سلوفينيا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، تدريباته الأربعاء، خلال المعسكر الإعدادي المقام بدولة سلوفينيا.
ومنح الجهاز الفني بقيادة المدرب سلافن بيليتش، لاعبي الفريق إجازة لمدة يوم واحد على أن تعود التدريبات غدًا الأربعاء وفق الجدول المُعَدّ بالمُعسكر.
وكان المدير الفني اكتفى أمس الاثنين، بخوض الفريق مراناً استرجاعياً عقب المباراة الودية التي أُقيمت أول أمس أمام نادي فارازدين الكرواتي.
وكان الفريق الفتحاوي قد خاض مباراته الودية الأولى التي شارك بها أكبر عدد من اللاعبين، حيث هدفت المباراة لتجهيز اللاعبين بشكل فعّال للمُعسكر إضافة لتنشيط القدرات والمهارات الكروية. وفق “سبورت 24”.