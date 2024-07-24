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جديد المحليات > إطلاق مبادرة موسم الرياض للأغنية
24/07/2024   7:27 ص

إطلاق مبادرة موسم الرياض للأغنية

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كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المُستشار تركي آل الشيخ، عن إطلاق مبادرة موسم الرياض للأغنية، بهدف دعم وتمكين المواهب الوطنية الشابة.

وأوضح آل الشيخ، أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب الغنائية السعودية وتقديمهم للساحة الفنية من خلال ألبوم “موسم الرياض” والذي يتضمَن 8 أعمال غنائية بالتعاون مع نخبة من الملحنين والكُتاب في الوطن العربي.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد ضخت أكبر دفعة من الخريجين ضمن مبادرة صناع السعادة في نسختها الثانية، حيث خرّجت 360 طالباً وطالبة في سوق العمل عبر عدد من البرامج التدريبية المتخصصة، التي جاءت بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030. وفق “أخبار 24”.

إطلاق مبادرة موسم الرياض للأغنية

جديد المحليات
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