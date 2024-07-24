نيمار يواصل التأهيل بالرياض

واصل النجم البرازيلي نيمار، مهاجم فريق الهلال، برنامجه التأهيلي في مقر النادي بالعاصمة الرياض.
ونشر حساب الهلال عبر موقع التواصل “إكس”، صورا لنيمار أثناء خوضه التدريبات التأهيلية، وعلق عليها: “نيمار يعمل بجد ضِمن برنامج إعادة التأهيل الخاص به”.
من جهة أخرى أجرى فريق الهلال تدريباته اليوم في معسكر الفريق المقام حاليا في النمسا استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
وشهد مران الهلال في الفترة الصباحية تدريبات بدنية ولياقية، وفي الفترة المسائية اشتمل مران الهلال على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة.
ومنح الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس لاعبي الهلال راحة غدًا، وسيستأنف فريق الهلال تدريباته الخميس المقبل.
وفق “سبورت 24”.