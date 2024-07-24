للشوكولاته نكهة معقدة قد تفسدها الثلاجة

تعد الشوكولاته من أكثر الحلويات شُهرة وتناولها والاستمتاع بمذاقها لا غنى عنه عند الكثيرين، ولكن في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف الحارق، وعدم فعالية المكيفات، يُحذر الخُبراء من حفظ الشوكولاته في الثلاجة.
وتحتوي الشوكولاتة الجيدة على نكهات معقدة تشبه تلك الموجودة في النبيذ الفاخر، وتخزين الشوكولاتة في درجات حرارة منخفضة جدًا في الثلاجة يؤدي إلى تدمير هذه النكهات، مما يحرمك من التمتع الكامل بالطعم الغني الذي تقدمه الشوكولاتة الفاخرة.
وبإمكان الشوكولاتة امتصاص الروائح من الأطعمة الأخرى في الثلاجة بسرعة، وهذا يمكن أن يفسد نكهتها الأصلية. لهذا السبب، يُفضل أن تُحفظ في مكان بعيد عن الأطعمة ذات الروائح القوية، إلا إذا كانت مغلفة بإحكام.
وبسبب تغيرات درجات الحرارة والرطوبة في الثلاجة يمكن أن تسبب تلك الأطعمة ظهور بقع وخطوط بيضاء على سطح الشوكولاتة. نتيجة انفصال زبدة الكاكاو عن بقية المكونات. وعلى الرغم من أنها غير ضارة، إلا أنها تؤثر في المظهر والجودة العامة للشوكولاتة.
ولتبقى الشوكولاتة في أفضل حالاتها، يجب تخزينها في درجة باردة ولكن ليست باردة جدًا، أي نحو 15 درجة مئوية. هذه الدرجة تساعد الشوكولاتة على الحفاظ على نكهاتها وقوامها المثالي. وفق “أخبار 24”.
ومن المُمكن أن تسبب الرطوبة العالية تكتل السكر على سطح الشوكولاتة، مما يؤثر في نكهتها وجودتها. لذا يُفضل تخزين الشوكولاتة في مكان جاف تمامًا.