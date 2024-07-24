توطين صناعة ونقل أجهزة التوجيه

طرحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، فرصة لتوطين صناعة أجهزة التوجيه من نوع CPE وMIFI، وذلك مقابل الالتزام بالإدراج في القائمة الإلزامية، وذلك ضمن أعمال الهيئة لتوطين الصناعات الواعدة وتنمية المحتوى المحلي.
وتستهدف هذه الفرص استخدام صناعات جديدة بالمملكة، وخلق فرص عمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية المحتوى المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد.
وتعد هذه الأجهزة من المنتجات التي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة الوطنية، والتي تستهدف بشكل رئيسي توطين الصناعات وتنمية المحتوى المحلي.
وفق “أخبار 24”.