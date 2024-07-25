وجهتان للعُلا بقائمة تايم لأعظم الأماكن في العالم

برزت اثنتان من وجهات العلا الفريدة بحسب قائمة مجلة تايم الأمريكية “لأعظم الأماكن في العالم” لعام 2024 ضمن 100 وجهة استثنائية عالمية جديرة بالاستكشاف.
وتضمنت القائمة الحصرية فندق دار طنطورة ذا هاوس هوتيل الذي افتتح في مايو 2024 بصفته أول فندق في قلب بلدة العلا القديمة، الحاصلة على تقييم كإحدى أفضل القرى السياحية في العالم من قبل منظمة السياحة العالمية لعام 2022 ويتفرد الفندق بموقعه ضمن المباني الطينية الأثرية التي تعود إلى أكثر من 800 عام، وتعكس تصاميمه الفاخرة وسط الواحة الصحراوية التزام العلا بالحفاظ على التراث وفق مبادئ الاستدامة، ويوفّر الفندق الفاخر الصديق للبيئة الذي يضم 30 غرفة فندقية، تجربة إقامة استثنائية تجمع عراقة التاريخ وتقاليد الحياة القديمة مع وسائل الراحة والرفاهية العصرية.
وضمت أيضاً محمية شرعان الطبيعية التي تمتد على مساحة 1,500 كيلومتر مربع، وتعد كنزاً عالمياً من العجائب الطبيعية وتهدف المحمية إلى حماية النظام البيئي الحسّاس في العلا، والحفاظ عليه من خلال توفير البيئة المناسبة للكائنات البرية المهددة بالانقراض مثل الذئاب العربية، والغزلان، والثعالب الحمراء ذات الأذنين الكبيرتين، وغيرها الكثير من أنواع النباتات والحيوانات النادرة، وتسعى المحمية إلى أن تكون مركزاً آمناً يوفر جميع الظروف الملائمة لعودة النمور العربية المهددة بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية، التي توجد الآن في مركز خاص للتكاثر والرعاية خارج المحمية.
وتصدر مجلة تايم قائمة “أعظم الأماكن في العالم” بناءً على ترشيحات شبكتها من المحررين والمراسلين لأماكن وعروض متنوعة من الفنادق، والرحلات البحرية، والمطاعم، والمعالم السياحية، والمتاحف، والحدائق، وغيرها الكثير، مع التركيز على تلك التي تقدم تجارب جديدة ومبتكرة. وتتميز المجلة العريقة بشهرة ومكانة عالمية، بما يجعل هذه الجائزة المرموقة رمزاً للتميز، واعترافاً بالجودة العالية في قطاع السفر والسياحة.
وقال نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم: “تواصل العلا تألقها ضمن أبرز الوجهات العالمية؛ ويعكس إدراج وجهتين من وجهاتها على قائمة مجلة تايم “لأعظم الأماكن في العالم” مدى التميز الذي حققته العلا وجهودنا لحماية وتعزيز تراثها الثقافي من خلال أبرز مبادرات التنمية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على المجتمع وعراقة تاريخه”. وفق “أخبار 24”.
وتشتهر العلا، بتنوع تضاريسها الطبيعية من جبال وصحارى وتشكيلات صخرية فريدة، فضلاً عن مواقعها التراثية العريقة. وتبرز كوجهة رائدةٍ في مجال السياحة المستدامة تلتزم بتحقيق أعلى المعايير العالمية، الأمر الذي عكسته أول حملة عالمية لعلامتها التجارية، “متجددة عبر الزمن”، في مسيرة العلا لتصبح مركزاً حيوياً للتراث والفنون والثقافة والمغامرات، فضلاً عن السياحة المسؤولة على مستوى العالم.