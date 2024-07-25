إيقاف شهادات التطعيمات الورقية للأطفال

أوقفت وزارة الصحة إصدار شهادات التطعيمات الورقية للأطفال، وتحويلها إلى شهادات إلكترونية، وذلك من خلال حجز موعد عبر التطبيق في عيادة توثيق التطعيمات لدى أقرب مركز صحي، أو توثيق التطعيمات ذاتياً عبر تطبيق صحتي.
ودعت الوزارة إلى سرعة التوثيق الإلكتروني لشهادات تطعيمات الأطفال الورقية، لتفادي فقدانها نظراً لارتباط إكمال التطعيمات بشكل إلزامي في إتمام فحص اللياقة المدرسي.
وأشارت إلى أن المراكز الصحية لا تزال تستقبل المواطنين لتوثيق تطعيمات الأطفال في عيادات التطعيم يوميًا في الفترتين الصباحية والمسائية، موضحة أن أكثر من 400 ألف طفل تم توثيق تطعيماتهم إلكترونياً.
وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية للمواطنين ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل استعراضها والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز في عيادة توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتيًا عبر تطبيق صحتي.وفق “أخبار 24”.
ويتيح تطبيق “صحتي” الذي أطلقته وزارة الصحة، تقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عددٍ من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.