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رياضة > نجم ريال مدريد يحسم موقفه من الدوري السعودي
25/07/2024   6:58 م

نجم ريال مدريد يحسم موقفه من الدوري السعودي

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حسم لاعب ريال مدريد الإسباني، المدافع الألماني أنطونيو روديجر، موقفه من الانتقال للدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2024.

وكان روديجر ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي الاتحاد، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

ووفقا لخبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه على “إكس”، فإن روديجر لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف رغم العرض الضخم من الاتحاد.

وأضاف: “تركيز اللاعب الكامل في الوقت الحالي على ريال مدريد، ولا توجد أي خطط للانتقال للدوري السعودي رغم الاهتمام بضمه”.وفق “سبورت 24”.

وأشار: “الشعور متبادل حيث يعتبر ريال مدريد أن روديجر لا يمكن المساس به”.

وكان برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، أوضح أن نادي الاتحاد يستهدف التعاقد مع أنطونيو روديجر، براتب سنوي يقدر بـ 12 إلى 13 مليون يورو.

وجاء اهتمام الاتحاد بضم المدافع الألماني، بعد رحيل الدولي المصري أحمد حجازي بانتقاله إلى صفوف نيوم.

نجم ريال مدريد يحسم موقفه من الدوري السعودي

رياضة
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