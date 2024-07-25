“تاسي” يواصل التراجع بتداولات 6.4 مليار ريال

أنهى مؤشر السوق جلسات الأسبوع على تراجع، خاتماً جلسة اليوم (الخميس)، على انخفاض بنسبة 0.6% ليغلق عند 12026 نقطة (- 75 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليار ريال، وهي رابع جلسة على التوالي يغلق فيها السوق منخفضاً.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 277 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 54 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 170 شركة على تراجع.
وتراجع سهما مصرف الراجحي والأهلي السعودي بنسبة 1% عند 83.50 ريال و37.10 ريال على التوالي، في حين تصدر سهم مياهنا تراجعات اليوم بنسبة قريبة من القصوى.
وأنهت أسهم مجموعة تداول، وكيان السعودية، ولجام، وبوبا العربية، والدريس، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح ما بين 2 و4%، فيما انخفض سهم زين السعودية بنسبة 3% بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الثاني 2024. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، تصدر سهم رتال ارتفاعات اليوم بنسبة 7% عند 12.98 ريال، فيما صعد سهما الصناعات الكهربائية وزجاج عند 6.92 ريال بارتفاع 5% و43.10 ريال بارتفاع 3% على التوالي عقب إعلان الشركتين عن نتائجهما المالية.
وفي السياق ذاته، أغلق مؤشر الأسهم الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 82.88 نقطة ليقفل عند مستوى 26420.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.