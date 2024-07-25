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جديد المحليات > 9 ملايين راكب تنقلوا بالقطارات بالربع الثاني
25/07/2024   6:52 م

9 ملايين راكب تنقلوا بالقطارات بالربع الثاني

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سجّلت قطارات المملكة أرقاماً قياسية خلال الربع الثاني من العام 2024، حيث نقلت أكثر من 9.3 مليون راكب، كما نقل قطار الشحن أكثر من 6.9 مليون طن من البضائع والمعادن.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن نسبة نمو نقل الركاب بلغت 13%، حيث بلغ عدد الركاب المنقولين بين المدن أكثر من 2.4 مليون راكب، إلى جانب 6.9 مليون راكب جرى نقلهم بالقطارات داخل المدن.

وأضافت الهيئة أن نسبة نمو البضائع والمعادن المنقولة عبر قطار الشحن خلال هذه الفترة بلغت 9%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2023م.

وأشارت إلى أن قطار الحرمين السريع نقل أكثر من 1.08 مليون راكب خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما نقل قطار المشاعر المقدسة أكثر من 2.21 مليون راكب خلال نفس الفترة. وفق “أخبار 24”.

وتسهم حركة القطارات في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، وتوفير وسائل نقل آمنة وملائمة؛ للإسهام في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية.

9 ملايين راكب تنقلوا بالقطارات بالربع الثاني

جديد المحليات
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