النفط يرتفع مدفوعاً ببيانات اقتصادية قوية

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً الخميس، بعد ما عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية توقعات ارتفاع الطلب على الخام، وسط مخاوف من انخفاض واردات الصين من النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 30 سنتاً إلى 82.01 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 54 سنتاً إلى 78.13 دولار للبرميل.
وتتجه واردات النفط وكميات الخام المستهلكة في مصافي التكرير هذا العام في الصين إلى الانخفاض مقارنة بعام 2023 بسبب انخفاض الطلب على الوقود وسط تباطؤ النمو الاقتصادي. وفق “أخبار 24”.
وخفض البنك المركزي الصيني، الخميس، سعر الفائدة بصورة مفاجئة في تحرك لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر.