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جديد المحليات > السياري: الصراعات الجيوسياسية تهدد الاقتصاد العالمي
26/07/2024   1:53 ص

السياري: الصراعات الجيوسياسية تهدد الاقتصاد العالمي

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أكد محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، أيمن بن محمد السياري، أن الاقتصاد العالمي أثبت متانته في مواجهة الظروف المحيطة، عازيًا ذلك إلى السياسات النقدية المدروسة التي جرى اتباعها لمعالجة التضخم.

وأضاف “السياري”، خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية في جلسة “آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات القائمة”، أن المخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط، تشمل الصراعات الجيوسياسية، وتزايد القلق بشأن التجزؤ الاقتصادي في اقتصادات العالم، فضلًا عن الآثار المترتبة عن تزايد فرض القيود على التجارة الدولية.

وأشار إلى أنه في حال استمرار معدلات النمو الاسمي في مستويات أعلى من أسعار الفائدة، فمن الأرجح احتواء المخاطر التي تهدد النمو على المدى القريب.

ونوه بأهمية الحد من الانبعاثات الكربونية، وتوخي الحذر واتخاذ إجراءات متوازنة وحصيفة في التحول التدريجي لمصادر أخرى، أخذًا في الاعتبار الأولويات الاقتصادية بالدول النامية، مؤكدًا أن استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون سجل أرقامًا قياسية في عام 2023، وذلك رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة. وفق “أخبار 24”.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى موضوع “عدم المساواة في الدخل”، والذي اعتبره يمثل تحديًا في تبني السياسات المالية والاجتماعية الداعمة للمساواة، مثل برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتطوير أسواق العمل.

السياري: الصراعات الجيوسياسية تهدد الاقتصاد العالمي

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