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رياضة > أخضر الشاطئية يشارك في بطولة ” EBSL 2024″
26/07/2024   1:52 ص

أخضر الشاطئية يشارك في بطولة ” EBSL 2024″

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يشارك في بطولة ” EBSL 2024″ الرياض 19 محرم 1446 هـ الموافق 25 يوليو 2024 م واس يشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، في بطولة (EBSL 2024) التي تقام بمدينة تشيسيناو، في الفترة من 26 – 28 يوليو الجاري، بمشاركة منتخبات مولدوفا ” المستضيف” والسعودية وتركيا وبولندا.

وكان أخضر الشاطئية اختتم الأحد الماضي مشاركته في بطولة الدوري الأوربي التي استضافتها دولة جورجيا في الفترة من 17 – 21 يوليو الجاري، وحقق خلالها المركز الخامس، بالإضافة إلى تحقيق اللاعب إسلام سراج جائزة هداف البطولة.

يذكر أن المنتخب السعودي يحتل الترتيب 24 عالميًا و الـ 5 آسيويًا، حسب التصنيف الدولي الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة (Beach Soccer). وفق “سبورت 24”.

أخضر الشاطئية يشارك في بطولة ” EBSL 2024″

رياضة
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