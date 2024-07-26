الراجحي يستعرض جهود المملكة في تمكين المرأة

استعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، جهود المملكة في تعزيز المساواة بين الجنسين وأهمية ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية، والمبادرات ذات العلاقة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكين المرأة بتولي أدوار أكثر تنوعا في جميع قطاعات الاقتصاد.
وأكد الراجحي خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، المنعقد بمدينة فورتاليزا في جمهورية البرازيل، على أولويات مجموعة العمل والتوظيف التي تستهدف تطوير أسواق العمل، مستعرضا خطوات المملكة الاستباقية وأثر رؤية المملكة 2030 في إعداد قوى عاملة وطنية متميزة من خلال تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية، وتطوير المعرفة، وتعزيز سوق العمل الذي يضمن العمل اللائق للجميع. وفق “أخبار 24”.
وشدد على التزام المملكة بتحسين معايير وظروف العمل، بما في ذلك الضمان الاجتماعي لتمكين المستفيدين من خلال التأهيل والتدريب وفرص العمل، مقدماً شكره للحكومة البرازيلية على حسن استضافتها لأعمال المجموعة وما قامت به من جهود في وضع أولويات مهمة ومؤثرة.